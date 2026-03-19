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Cámara de Diputados constituye todas sus comisiones y oficialismo lidera la mayoría de las presidencias

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Las 27 comisiones permanentes de la Cámara quedaron conformadas, con el oficialismo liderando la mayoría de las presidencias, clave para definir el ritmo de los proyectos.

Cámara de Diputados constituye todas sus comisiones y oficialismo lidera la mayoría de las presidencias
Jueves 19 de marzo de 2026 08:49
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Un nuevo grupo de comisiones permanentes de la Cámara de Diputados avanzó en su constitución. Con esto, todas quedaron formalmente constituidas, tras sumarse las 13 de este miércoles a las 14 que lo hicieron el martes.

Así es como se consolidó el dominio del oficialismo en la gran mayoría de las presidencias, que tienen facultades para manejar la agenda legislativa.

En ese sentido pueden apurar o demorar la tramitación de los proyectos.

Las presidencias que faltaban son:

- Minería: Por unanimidad, Cristián Tapia (Ind. )fue electo como presidente.

- Vivienda: Se impuso Juan Carlos Beltrán (RN).

- Pesca: Alejandro Bernales (Partido Liberal).

- Medio Ambiente: Guillermo Ramírez (UDI).

- Mujeres: Eileen Urqueta (PDG) fue electa como presidenta, en forma unánime.

- Derechos Humanos: Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) fue electa como presidenta tras reunir 7 votos. En tanto, Lorena Pizarro (PC) tuvo 3 votos.

- Recursos Hídricos: Daniel Bustos (P. Republicano).

- Seguridad Ciudadana: Cristián Araya (P. Republicano).

- Desarrollo Social: Tamara Ramírez (PDG).

- Cultura: Javiera Rodríguez (P. Republicano).

- Familia: Juan Irarrázaval (P. Republicano).

- Futuro y Ciencias: Manuel Manouchehri (PS).

- Zonas Extremas: Jorge Díaz (DC).

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