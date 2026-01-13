Cámara aprueba y despacha al Senado el proyecto que tipifica y sanciona la conducción temeraria de vehículos

Mejorar la protección vial de la ciudadanía es el objetivo del proyecto aprobado, por unanimidad, que tipifica y sanciona la conducción temeraria de vehículos.

El texto, que pasó al Senado a segundo trámite, modifica la Ley de tránsito y otras normas para asegurar una sanción efectiva a carreras no autorizadas y otras conductas peligrosas al volante.

La moción establece que se entenderán por carreras no autorizadas conducir excediendo la velocidad permitida, mediante desplazamientos simultáneos o sucesivos en relación con otros vehículos.

También aplica por ejecutar destrezas, deslizamientos, derrapes o maniobras, que puedan poner en peligro la vida o integridad física de terceras personas. Todo esto, sin contar con la autorización o permiso correspondiente por parte de la autoridad competente, con vehículos motorizados y en cualquier tipo de vía.

Penas y multas por carreras no autorizadas

La propuesta, originada en moción, también aumenta las sanciones para quienes incumplan la normativa. Así, establece que quien conduzca un vehículo motorizado en una carrera no autorizada se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Esto es, entre 61 días hasta 3 años de privación de libertad.

Igualmente, se aplicará una multa de dos a 10 UTM ($139.500 a 697.500 app.). La sanción se aplicará, ya sea que no se ocasione daño alguno o que cause daños materiales o lesiones leves.

Pero, si como consecuencia de una conducción temeraria, se causan lesiones menos graves o graves, las penas serán más altas que las actuales. La iniciativa aumenta a presidio menor en su grado medio a máximo (de 541 días a 5 años). A esto se suma una multa de cuatro a 12 UTM ($279.000 a $837.000 app.).

En tanto, si se causa discapacidad o deformidad a alguna persona, las penas serán de presidio menor en su grado máximo (3 a 5 años). Y si causa la muerte, la pena aumenta a presidio mayor en su grado mínimo (5 a 10 años). Además, en ambos casos, se aplicarán el comiso del vehículo y una multa de 20 a 50 UTM ($1.395.000 a $3.488.000), más la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.

Otras sanciones

La iniciativa también considera aplicar las mismas penas a quienes, concertados para su ejecución, faciliten vehículos motorizados para la participación en carreras no autorizadas. Junto a esto, establece que quien las organice tendrá una pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días). Esto, más una multa de 8 a 50 UTM ($558.000 a $3.488.000).

Junto a esto, establece que constituirá una circunstancia agravante, ejecutar las conductas en las inmediaciones de establecimientos educacionales. De igual modo, se incluyen en esta condición centros de salud o lugares de alta afluencia de personas, ubicados en zonas urbanas o donde la velocidad máxima sea igual o inferior a 50 kilómetros por hora.

Por otro lado, la moción señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará la instalación de dispositivos del Sistema Automatizado de Tratamiento de Infracciones del Tránsito (CATI) en vías o tramos que formen parte de las autopistas o caminos concesionados para fiscalizar la conducción temeraria.

Debate Parlamentario

El informe fue presentado a la Sala por el diputado Jaime Mulet. En el debate intervino el diputado Francisco Undurraga, autor de la moción. Además, participaron las y los diputados Miguel Ángel Becker, Andrés Jouannet, Marta Bravo, Raúl Leiva, Roberto Arroyo, Chiara Barchiesi, Daniel Lilayu, Marcos Ilabaca, Hotuiti Teao, Hernán Palma y Fernando Bórquez

En sus intervenciones, señalaron que se requiere actualizar la normativa para proteger la vida e integridad de quienes usan el espacio público. En esta línea, sostuvieron que no se pueden normalizar conductas temerarias y peligrosas ni permitir que continúen las carreras no autorizadas.

A su vez, criticaron que la norma actual exige probar la realización de una competencia, cuando lo relevante es sancionar maniobras evidentes. Entre ellas, mencionaron derrapes y exceso de velocidad como conductas claras de conducción temeraria.

También alertaron sobre talleres que modifican vehículos sin cumplir la normativa vigente. Indicaron que se intervienen chasis, frenos y funcionamiento, aumentando el riesgo para la comunidad.

PURANOTICIA