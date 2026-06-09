Cámara aprueba y despacha al Senado el proyecto que amplía las facultades de las policías para el control fronterizo de identidad

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que amplía las facultades de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para el control fronterizo de identidad.

La Sala, con 128 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones respaldó la iniciativa que establece un control preventivo en un espacio de hasta 10 kilómetros desde la frontera o entre el mar territorial y las aguas interiores.

En este territorio, la autoridad policial estará autorizada para registrar vestimentas, equipaje o el vehículo de la persona cuya identidad se controla, pudiendo detenerla si es sorprendida en flagrancia o se logra determinar que posee orden de detención pendiente.

Desde el oficialismo apuntaron a la importancia de perfeccionar el control fronterizo de identidad, "para que este sea una medida real y efectiva frente a fenómenos como la migración ilegal y el aumento del narcotráfico o el crimen organizado".

En tanto, la oposición planteó que "resulta necesario tomar medidas que impidan la ocurrencia de eventuales abusos durante los controles, para conjugar la seguridad fronteriza con el respeto a los derechos humanos fundamentales".

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