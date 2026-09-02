Cámara aprueba y despacha a ley bono de $30 mil para la niñez que incorpora a recién nacidos y niños en familias de acogida

El Congreso despachó a ley el proyecto que entrega un bono extraordinario de apoyo a la niñez. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las modificaciones introducidas por el Senado a la iniciativa.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de los niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres hayan pertenecido al 80% de los hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares al 1 de junio de 2026.

El beneficio consiste en un bono único de $30.000 por cada causante, destinado a niños y niñas de hasta 13 años pertenecientes al 80% de los hogares más vulnerables del país. Con esta modificación, también accederán al beneficio los hijos de mujeres que actualmente estaban embarazadas al momento de establecerse el universo de beneficiarios.

Además, el proyecto incorpora a 644 niños y niñas que se encuentran bajo cuidado alternativo familiar, eliminando para ellos el requisito de pertenecer al 80% más vulnerable, reconociendo la especial situación de quienes viven en familias de acogida o bajo modalidades de cuidado familiar reguladas por la legislación vigente.

De acuerdo con el informe financiero complementario del proyecto, la incorporación de los hijos por nacer permitirá beneficiar a 78.764 nuevos causantes, mientras que la ampliación hacia niños bajo cuidado alternativo suma otros 644 beneficiarios, alcanzando un total de 79.408 nuevos niños y niñas incorporados al bono.

Esta ampliación de cobertura tiene su origen en una indicación presentada por el diputado Diego Schalper, integrante de la Comisión de Hacienda y jefe de bancada de Renovación Nacional, la cual había sido rechazada durante el primer trámite constitucional en la Cámara, pero que posteriormente fue recogida por el Ejecutivo e incorporada dentro de las modificaciones aprobadas por el Senado.

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