Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados: deberá ser visado nuevamente por el Senado

La Cámara de Diputados dio un paso decisivo en una de las reformas más relevantes de la actual administración: aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), iniciativa que por primera vez reconoce en la legislación chilena el derecho al cuidado.

La votación se resolvió con 90 votos a favor y ninguno en contra, aunque se registraron 38 abstenciones, principalmente en las bancadas del Partido Republicano, la UDI y RN.

Con este respaldo, el texto deberá ser revisado nuevamente por el Senado antes de convertirse en ley.

La Comisión Mixta había reincorporado artículos que previamente se habían caído por falta de quórum, entre ellos la supervisión de la Secretaría de Apoyos y Cuidados y la creación del Comité Interministerial.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro (FA), celebró el avance y destacó el tono del debate: “Da cuenta de un trabajo legislativo que se ha realizado de manera seria, técnica, pero sobre todo colaborativa”. En su intervención, advirtió que mantener el rechazo a estas normas tendría “consecuencias institucionales relevantes”, argumento que logró convencer a una mayoría suficiente para viabilizar la estructura del sistema.

El punto de fricción lo marcó el diputado republicano Stephan Schubert, quien presentó una reserva de constitucionalidad. Según planteó, la norma permitiría que niños y adolescentes accedieran a cuidados sin autorización explícita de sus padres: “El acceso de los niños (...) sea con conocimiento y consentimiento de sus padres o representantes legales, no queda claro en esta norma. No hacerlo, socavaría la autoridad de los padres”, advirtió, agregando que esto podría derivar en una “judicialización de las relaciones familiares”.

El proyecto establece una nueva arquitectura estatal basada en el reconocimiento del derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. El sistema se organizará en tres niveles:

- Político: Comité Interministerial.

- Ejecutivo: Ministerio de Desarrollo Social.

- Participativo: Consejo de la Sociedad Civil.

Los beneficiarios directos serán personas con discapacidad, adultos mayores con dependencia, niños, niñas y adolescentes, además de quienes ejercen labores de cuidado -remuneradas o no-, bajo principios de corresponsabilidad social y de género.

