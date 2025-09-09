Cámara aprueba proyecto para crear permiso de circulación único y estandarizado en todo el país

La Sala de la Cámara aprobó, en general, por 114 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, el proyecto que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, para exigir la emisión de un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas del país.

La norma, que vuelve a la Comisión de Obras Públicas para revisar las indicaciones presentadas, establece que todas las municipalidades del país deberán emitir un permiso de circulación único y estandarizado. Esto de acuerdo a especificaciones técnicas que establecerá el respectivo reglamento.

Particularmente, el texto propone especificaciones, tanto en el formato físico, con métodos de verificación de autenticidad, como en formato digital, mediante códigos que permitan su validación en línea por las autoridades en tiempo real.

Para ello, se plantea dictar un reglamento, dentro de los seis meses posteriores a su publicación como ley, en el cual se definirán las referidas especificaciones de seguridad y autenticación.

Además, para poder transitar, los vehículos motorizados deben pagar anualmente el permiso de circulación. Este es un impuesto obligatorio cuya recaudación va a las municipalidades. Sin embargo, no existe un formato único de permiso a nivel nacional, ya que cada municipio lo emite con sus propios criterios y formatos.

Asimismo, hoy este se puede pagar por internet, imprimir y portar en el vehículo, lo que genera problemas para su fiscalización y dificulta distinguir entre documentos verdaderos y falsos.

En 2022 se emitieron más de 6,2 millones de permisos. Pero, según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), cada año se deja de percibir más de un 3% de los ingresos de permisos de circulación debido a la falsificación de los mismos.

