Cámara aprueba monumento en memoria del expresidente Piñera y proyecto pasa a trámite final en el Senado

La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera.

Con 113 votos a favor, 22 votos en contra y 9 abstenciones durante la votación general, la iniciativa se despachó a un tercer trámite constitucional, donde deberá volver al Senado para ser votado este miércoles.



Nacida como una moción en el Senado, la iniciativa había ingresado a la corporación de diputados durante el mes de enero. Durante su revisión en la comisión de Gobierno Interior, los legisladores mantuvieron el grueso del articulado original, aunque introdujeron un cambio clave respecto a su ubicación: el emplazamiento se trasladó desde la plaza de la Constitución hacia la plaza de la Ciudadanía.

A raíz de esta alteración en el texto, la iniciativa requerirá de un nuevo trámite en el Senado para que dicha instancia ratifique o desestime la modificación geográfica sugerida.

En cuanto a los recursos, la normativa establece que la edificación se costeará exclusivamente a través de aportes privados, donaciones y erogaciones populares. Para ello, se autorizó la realización de colectas públicas a nivel nacional, las cuales deberán ejecutarse en estrecha coordinación con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique.

La ejecución de la obra quedará en manos de una comisión ad honorem, la cual será presidida por un representante del directorio de la mencionada fundación. Este grupo de trabajo también estará conformado por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alcalde de la municipalidad de Santiago, además de dos senadores y dos diputados designados por sus respectivas corporaciones. A ellos se sumarán dos exsubsecretarios o exministros que hayan colaborado en las administraciones de Piñera, quienes serán escogidos por la directiva de la fundación.

Si llegaran a generarse fondos sobrantes tras la recaudación, los excedentes se destinarán a financiar otras iniciativas definidas por la comisión, así como a la publicación de obras que aborden el legado del exjefe de Estado.

VISIONES DIVIDIDAS EN EL HEMICICLO

El debate parlamentario estuvo cruzado por diversas posturas. Quienes argumentaron a favor de la iniciativa aseguraron que se trata de un justo reconocimiento hacia la figura del expresidente, recordando múltiples hitos de su trayectoria en su rol de empresario, parlamentario, político y mandatario.

Durante las intervenciones, se valoraron hechos específicos de sus dos periodos en La Moneda. Entre ellos, se mencionó la reconstrucción del país tras el terremoto de 2010, el rescate de los mineros, y el manejo tanto de la pandemia como del estallido social. En materia de políticas públicas, se aplaudió el desarrollo de la Pensión Garantizada Universal y el matrimonio igualitario, recalcando además el hecho de que la obra no utilizará recursos públicos.

Aunque estas expresiones de respaldo surgieron mayoritariamente desde los sectores de derecha, algunos diputados y diputadas de oposición también entregaron su apoyo, argumentando que la construcción de este hito representa un acto republicano hacia un expresidente.

Por otro lado, surgieron planteamientos intermedios en la sala. Ciertos parlamentarios anunciaron su abstención al considerar que, si bien reconocían aspectos de la obra de Sebastián Piñera, también observaban sombras en su trayectoria política que hacían inoportuno levantar esta propuesta en la actualidad.

En la vereda opuesta, las posturas más críticas enfatizaron que no se pueden dejar pasar situaciones como la vulneración de derechos humanos ocurridas durante la crisis social vivida en su segundo mandato. Asimismo, se recordó su vinculación con el caso del abogado Luis Hermosilla, advirtiendo que este nexo pone sombras sobre la manera en que se resolvieron algunos de sus casos judiciales y negocios más importantes.

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