Calor extremo en la zona central y lluvias en el norte marcarán el último fin de semana de diciembre en Chile

El último fin de semana de diciembre llegará con un escenario meteorológico muy dinámico en gran parte de Chile, según el último informe de Meteored.

Entre este viernes 26 y el domingo 28 de diciembre, el país experimentará un marcado contraste entre altas temperaturas en la zona central, lluvias estivales en el norte y sistemas frontales activos que seguirán influyendo en el sur y la Patagonia.

El patrón atmosférico mantendrá al calor como protagonista en los valles centrales, mientras que la inestabilidad seguirá presente en sectores cordilleranos del norte y también en el extremo sur. Será un fin de semana ideal para planificar con atención actividades al aire libre, ya que no todas las regiones presentarán condiciones estables durante estos días.

TEMPERATURAS: CALOR DOMINANTE EN EL CENTRO DEL PAÍS

En materia de temperaturas, entre Arica y Antofagasta se espera un comportamiento bastante habitual para la época. Las mañanas comenzarán con abundante nubosidad costera, la que tenderá a disiparse hacia la tarde, dando paso a nubosidad parcial. Las temperaturas se mantendrán dentro de rangos normales, con máximas que oscilarán entre los 22 y 24 °C en la costa.

En los valles interiores y la precordillera, los valores térmicos no serán tan elevados como en la zona central. En Calama, el termómetro fluctuará entre 21 y 23 °C, mientras que en San Pedro de Atacama y Copiapó se esperan máximas algo más altas, entre 27 y 30 °C, especialmente durante la tarde.

La zona central concentrará las temperaturas más altas del país durante el fin de semana, especialmente en sectores interiores. Sin embargo, este viernes se vivirá un leve alivio térmico producto del ingreso de aire más fresco desde el océano. Este día, ciudades como San Felipe, Santiago, Rancagua y Chillán registrarían temperaturas máximas bajo los 30 °C.

Este descenso será transitorio. A contar del sábado, las temperaturas volverán a subir con rapidez, acercándose superando nuevamente los 30 °C en comunas de la precordillera y el valle central, las máximas podrían alcanzar los 36 °C como en sectores periféricos de la Región Metropolitana y en el interior de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En la costa central, el viernes se sentirá un ambiente más fresco debido a la nubosidad y al ingreso de aire marino, con máximas que apenas alcanzarán los 19 a 20 °C. Para el sábado y domingo, las condiciones cambiarán y el termómetro oscilará entre los 21 y 23 °C, con cielos más despejados durante la tarde.

Desde La Araucanía hasta Los Lagos, el ambiente será más fresco y variable. En Temuco y Valdivia, las máximas se moverán entre los 22 y 26 °C, con descensos notorios durante las jornadas con mayor nubosidad y precipitaciones.

En Puerto Montt, las temperaturas serán más bajas: se esperan máximas entre 16 y 17 °C durante el viernes y sábado, con un leve repunte el domingo, cuando podrían acercarse a los 20 °C, siempre condicionadas por la presencia de nubes y lluvias intermitentes.

En Aysén y Magallanes, el fin de semana estará marcado por temperaturas frescas, pero relativamente agradables para quienes están acostumbrados a climas más fríos. Las máximas rondarán los 14 a 16 °C el viernes, mientras que las mínimas podrían bajar de los 10 °C en sectores interiores.

Durante el sábado y domingo, las máximas fluctuarán entre 16 y 18 °C en Coyhaique y Torres del Paine. En Punta Arenas, en tanto, apenas se alcanzarán entre 13 y 15 °C, con una sensación térmica más baja debido al viento persistente.

TORMENTAS EN EL NORTE Y LLUVIAS EN EL SUR

En la zona norte, la probabilidad de precipitaciones se concentrará principalmente en la precordillera y cordillera de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Entre viernes y domingo podrían registrarse chubascos aislados y tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde y noche.

Estas precipitaciones serán irregulares, pero localmente intensas, acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h en sectores altos, aumentando el riesgo de crecidas repentinas en quebradas.

En gran parte de la zona central se espera un fin de semana sin lluvias. No obstante, no se descarta la presencia de nubosidad alta y el desarrollo de nubes en la cordillera, con una baja probabilidad de chubascos aislados en sectores cordilleranos. El calor y el viento serán los principales protagonistas durante las tardes.

El sur vivirá un escenario más inestable. Entre La Araucanía y Los Lagos se esperan precipitaciones intermitentes, principalmente durante el viernes y parte del sábado. En sectores como Petrohué y Puerto Montt podrían acumularse entre 5 y 15 mm, acompañados de viento entre 40 y 50 km/h.

Finalmente, la Patagonia será la zona más afectada por las lluvias del fin de semana. En Aysén y Magallanes se prevén precipitaciones persistentes hasta el domingo, con acumulados que podrían superar los 40 mm en zonas interiores como Puerto Natales. El viento también será protagonista, con rachas que superarían los 60 km/h, especialmente entre viernes y sábado.

PURANOTICIA