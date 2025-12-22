Calendario 2026: cinco feriados irrenunciables y varias oportunidades para fines de semana largos

Ya van quedando pocos días para que finalice 2025 con la Navidad como último feriado irrenunciable. El calendario 2026 registra en total 5 días que son feriados irrenunciables y varios otros que permitirán tener fines de semana largos.

Feriados que tendrá el año 2026:

- Jueves 1 de enero: Año Nuevo (irrenunciable).

- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

- Sábado 4 de abril: Sábado Santo.

- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (irrenunciable).

- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.

- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.

- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable).

- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).

- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.

- Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.

- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).

Además de los feriados nacionales, existen algunos días festivos que aplican solo a ciertas regiones o comunas. En 2026 son los siguientes:

7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica. Región de Arica y Parinacota. Conmemoración histórica local, no es feriado nacional.

20 de agosto: Natalicio del Prócer de la Independencia (Bernardo O'Higgins). Comunas de Chillán y Chillán Viejo, Región de Ñuble. Solo estas comunas lo celebran como día feriado.

PURANOTICIA