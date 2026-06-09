Caen los últimos dos prófugos del violento "turbazo" al exministro Iván Aróstica: banda quedó desarticulada

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a los dos últimos integrantes de la banda compuesta por siete menores de edad que el pasado 21 de mayo protagonizó un violento "turbazo" en la vivienda del exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.

La captura fue realizada por detectives de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (BIRO), quienes lograron detener a los últimos dos imputados, de 15 y 17 años, por su presunta participación en el delito de robo con homicidio frustrado contra el jurista, quien resultó lesionado durante el asalto.

Durante el ataque, Iván Aróstica repelió el ingreso de los delincuentes utilizando un arma debidamente inscrita, acción que terminó con la muerte de uno de los integrantes de la banda.

El jefe de la BIRO, subprefecto Alejandro Armijo, señaló que "la banda estaba integrada por siete sujetos, seis de los cuales entraron al inmueble del exministro Aróstica mientras que el otro se quedó en la calle en un auto a la espera de la fuga".

De acuerdo con la investigación, los dos últimos detenidos tienen la calidad de autores del delito, ya que participaron directamente en el ingreso al domicilio.

El subprefecto agregó que "estos sujetos se organizaban para la comisión de este delito. Vivían en las comunas de Ñuñoa y Peñalolén, y fueron muy violentos. Incluso cometieron otro turbazo el día anterior en Las Condes, usando el mismo vehículo. La BIRO sigue trabajando para establecer si hay otros delitos similares protagonizados por esta banda".

Asimismo, Armijo destacó el trabajo investigativo realizado tras el asalto y recordó que, en el caso del exministro, "en el sitio del suceso se trabajó con la Brigada de Homicidios (BH) para levantar evidencia, y ahora se cierra el ciclo con los seis detenidos".

Con estas últimas detenciones, la PDI da por desarticulada la banda involucrada en el asalto, mientras continúan las diligencias para determinar su eventual participación en otros hechos delictivos ocurridos en la Región Metropolitana.

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