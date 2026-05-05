Caen "encerradores" de San Bernardo: un menor de 14 años queda en internación provisoria

Por su participación en la violenta sustracción de un automóvil a una conductora al interior de una bencinera, un adolescente de 14 años deberá cumplir la medida cautelar de internación provisoria. Así lo determinó el Juzgado de Garantía de San Bernardo, tribunal que además decretó prisión preventiva para el otro implicado en el ilícito, un joven de 21 años.

Durante la respectiva audiencia, el Ministerio Público formalizó tanto al adulto como al menor de edad como presuntos autores de tres delitos catalogados como robo con violencia e intimidación de vehículos motorizados.

La captura de ambos individuos se concretó gracias a las diligencias conjuntas llevadas a cabo por la Fiscalía Occidente y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros. Este trabajo coordinado logró posicionar a los sujetos en el atraco de un vehículo motorizado que afectó a la ciudadana en la estación de servicio.

El hecho se desencadenó justo en el instante en que la víctima se encontraba inflando los neumáticos de su automóvil. En ese contexto, los imputados la abordaron y la intimidaron para sustraer la máquina, actuando bajo la modalidad de "encerrona".

El proceso investigativo, que tuvo su inicio el pasado 8 de abril, no solo permitió identificar a los autores del robo, sino que también arrojó antecedentes de que ambos estarían vinculados a otros tres delitos de similares características.

Con esta información sobre la mesa, las autoridades gestionaron las correspondientes órdenes de detención, entrada y registro. Dichos mandatos se ejecutaron mediante allanamientos simultáneos en cuatro domicilios ubicados en las comunas de El Bosque, San Ramón y San Miguel, logrando la detención de ambos imputados.

Además, durante el desarrollo de estas diligencias, el personal policial logró incautar diversas especies de interés criminalístico. Entre los elementos decomisados destacan teléfonos celulares y vestimentas presuntamente vinculadas a los hechos investigados.

Respecto al prontuario de los capturados, se informó que el detenido de 21 años mantiene antecedentes previos por los delitos de robo con intimidación y receptación de vehículo motorizado. Por su parte, el menor de 14 registra detenciones policiales por ilícitos similares.

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