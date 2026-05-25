Millonario golpe en Recoleta: Roban 113 rifles tras desactivar alarmas y usar oxicorte en tienda de caza

Un millonario robo afectó a una tienda de caza y pesca de la comuna de Recoleta, luego de que desconocidos sustrajeran más de un centenar de rifles de aire comprimido desde el local comercial.

El hecho quedó al descubierto durante la jornada de este lunes y, según las primeras diligencias, los delincuentes habrían aprovechado el fin de semana largo para ingresar al recinto ubicado en el sector de El Roble con La Africana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los antisociales lograron desactivar las alarmas del establecimiento y posteriormente accedieron a las armas utilizando el método del oxicorte para abrir los accesos.

Finalmente, los sujetos se llevaron un total de 113 rifles de aire comprimido, especies avaluadas en cerca de 100 millones de pesos. Los investigadores mantienen preocupación ante la posibilidad de que estas armas puedan ser adaptadas para utilizar munición real.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones de Chile.

Sobre lo ocurrido, el fiscal Felipe Olivari confirmó que los delincuentes “proceden a sustraer 113 rifles y otras especies, avaluadas por los dueños de la empresa en la suma de $100 millones, aproximadamente”.

PURANOTICIA