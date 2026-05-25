Alivio al bolsillo: Este martes abre la quinta postulación al subsidio eléctrico para rebajar las cuentas de la luz

El Gobierno informó que este martes se abrirá la quinta convocatoria para postular al subsidio eléctrico, beneficio destinado a apoyar a los hogares más vulnerables mediante descuentos en las cuentas de la luz.

El proceso de postulación comenzará el martes 26 de mayo y se extenderá hasta el viernes 5 de junio. Los resultados serán informados durante agosto al correo electrónico registrado por cada solicitante al momento de realizar el trámite.

En tanto, los descuentos para quienes resulten beneficiados comenzarán a reflejarse en las boletas de electricidad a partir de septiembre, dependiendo de los ciclos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

Podrán acceder al subsidio las personas mayores de 18 años que formen parte del Registro Social de Hogares (RSH) y que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar dentro del 40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del RSH vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

(CSE) del RSH vigente a la segunda quincena de mayo de 2026. Integrar un hogar con al menos una persona electrodependiente inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con RSH, independiente del tramo de CSE, a la segunda quincena de mayo de 2026.

vigente a marzo de 2026 y contar con RSH, independiente del tramo de CSE, a la segunda quincena de mayo de 2026. Ser cliente residencial —ya sea propietario o arrendatario— y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

La postulación podrá realizarse de manera online a través del portal del Subsidio Eléctrico, donde los usuarios deberán ingresar al botón “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

Posteriormente, será necesario acceder mediante la ClaveÚnica y completar los antecedentes requeridos. Una vez finalizado el proceso, el sistema enviará un resumen de la postulación al correo electrónico registrado.

El trámite también podrá efectuarse mediante los canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende y a través de la Ventanilla Única Social.

PURANOTICIA