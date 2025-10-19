Cae un clan familiar completo que dedica al tráfico de drogas en la comuna de Renca

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en la población Santa Emilia en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

El subprefecto Patricio Moreno, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Renca, detalló que se trata de “una diligencia desarrollada por el equipo Microtráfico Cero (MT0), donde se desarrolló una investigación que tuvo una duración aproximada de 10 meses”.

“Se han desarrollado varias diligencias, y esta viene a ser la última de las actuaciones que han sido realizadas en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte. Estamos hablando de un clan familiar que estaba inserto dentro de la población de Santa Emilia, quienes tenían venta y acopio de drogas en grandes cantidades", indicó.

El subprefecto Moreno señaló que “en la última diligencia denominada Operación Eclipse, se desarrollaron actas de entrada y registro para tres domicilios, tanto en la comuna de Renca como en la comuna de Pudahuel, teniendo dos de ellos resultado”.

“Se logró incautar una cantidad aproximada de 1.300 gramos de marihuana, además de 350 gramos de tusi y también 46 frascos de codeína, los que se pudieron sacar de circulación para que llegaran a la comercialización dentro de la comuna”, añadió.

En ese sentido, dijo que “estamos hablando de dinámicas que se están dando en virtud a que los grupos delictuales de la comuna se van moviendo a medida que nosotros vamos desarrollando las diligencias donde se van desarticulando todos los puntos de venta, y esto se produce en virtud a esa dinámica”.

Y comentó que “dentro de esta última diligencia de Operación Eclipse, se logró detener a tres personas, de las cuales dos son chilenas y una persona extranjera, las cuales estaban vinculadas activamente dentro de la venta y acopio de drogas en el lugar, con antecedentes criminales".

