Cae prófugo por homicidio en La Pintana durante operativo por vehículo robado

Carabineros detuvo a un hombre de 39 años y una mujer de 31 en un procedimiento por el robo de un vehículo. El sujeto es un prófugo de la justicia por homicidio e incumplimiento de condena.

Las detenciones se efectuaron en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, tras la ubicación mediante GPS de un vehículo robado la semana pasada en Providencia.

Con estos antecedentes, Carabineros concurrió hasta un inmueble ubicado en calle Julio Barrenechea, donde fue encontrado un vehículo Toyota con encargo por robo.

Junto con la detención de la pareja, se incautaron el vehículo, dos placas patentes artesanales, placas metálicas con grabados y $12.660.000 en dinero en efectivo, cuya procedencia deberá ser determinada durante la investigación.

Los antecedentes, detenidos y especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quedando el procedimiento a la espera de instrucciones de la Fiscalía.

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