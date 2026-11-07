Cae presunto integrante del Tren de Aragua tras robo en Lampa

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Lampa, en un trabajo coordinado con personal de seguridad municipal de la comuna, concretaron la detención en flagrancia de cuatro sujetos en la Población Sol de Septiembre por el delito de Robo por Sorpresa.

La banda operaba aprovechando su superioridad numérica y la vulnerabilidad de transeúntes descuidados para sustraerles especies de valor, huyendo posteriormente a bordo de un vehículo motorizado.

Gracias al rápido despliegue e interceptación del automóvil por parte del personal policial y municipal, los imputados fueron controlados y detenidos en el lugar.

La víctima reconoció a los involucrados como los autores del ilícito. Asimismo, tras realizar un empadronamiento y rastreo en las inmediaciones del sitio del suceso, los detectives lograron ubicar y recuperar la especie sustraída, correspondiente a un teléfono celular, la cual fue devuelta a su propietaria.

Los detenidos corresponden a tres ciudadanos venezolanos y una ciudadana peruana, todos mayores de edad y en situación migratoria irregular. Cabe señalar que uno de los detenidos tenía antecedentes previos y habría sido parte del Tren de Aragua.

Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro imputados fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia para su correspondiente audiencia de control de detención.

PURANOTICIA