Cae peligrosa banda “Los Marambio”: Amplio operativo de la PDI terminó con 12 detenciones

Tras seis meses de seguimiento e inteligencia policial, la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una organización criminal conocida como “Los Marambio”, que operaba en la comuna de Macul y mantenía vínculos con hechos de violencia entre bandas rivales.

La investigación se originó a partir de enfrentamientos armados en el sector suroriente de la Región Metropolitana. Según explicó el fiscal Jorge Martínez, el equipo a cargo “monitoreó los roles de los integrantes de la banda utilizando distintas técnicas de investigación derivadas de las nuevas atribuciones que se otorgan a partir de las modificaciones legislativas en esta materia”.

Según informó la PDI, el operativo se concretó el pasado miércoles con la detención de 12 personas, tras allanamientos simultáneos en ocho domicilios ubicados en Macul, Puente Alto, La Florida y Peñalolén. Así lo confirmó el inspector Wladimir Zamorano, de la Brigada de Investigación Criminal de Macul.

Durante el procedimiento, se incautaron 11 teléfonos celulares, una camioneta avaluada en $11 millones y diversas sustancias ilícitas cuyo valor supera los $44 millones. Entre ellas se encontraron cocaína base en polvo, ketamina, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa.

El inspector Zamorano destacó especialmente la presencia de cocaína base en cera, una variante poco común en casos de microtráfico. “No es común encontrarla, menos en procesos por microtráfico. Ocultaban la droga dentro de ceras. Con 500 gramos podían obtener el triple de la droga”, detalló.

Ocho de los doce detenidos, incluyendo al líder de la banda, quedaron en prisión preventiva por orden del tribunal.

