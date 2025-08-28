Cae otro sujeto venezolano que era buscado por el secuestro del ex Alcalde de Macul

Carabineros capturó a un sujeto que era buscado por su presunta participación en el secuestro del ex alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, cometido en junio pasado.

Se trata del venezolano Yordyn Alexander Andrade Triviño, quien habría sido uno de los secuestradores que interceptó al ex jefe comunal en el sector de Lord Cochrane, mientras se encontraba esperando reunirse con una mujer.

El hombre buscado fue divisado en actitud sospechosa en la comuna de Santiago por parte de personal de Carabineros, que le solicitó su identificación

El sujeto se dio a la fuga, pero fue capturado cuando escapaba por calle García Reyes. Entre sus vestimentas portaba un arma de fuego y municiones.

El capitán Sheng Castillo, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, indicó que "este individuo se da a la fuga, corriendo por la calle García Reyes, siendo rápidamente detenido por personal policial".

"Al momento de fiscalizarlo y controlarlo, (los uniformados) se percatan que tenía un armamento tipo pistola en la funda de su pantalón", añadió.

Cabe hace presente que en esta causa ya hay dos detenidos venezolanos, los que quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por secuestro extorsivo y este nuevo hombre detenido será formalizado este jueves 28 de agosto.

Importante es recordar que el ex Alcalde de Macul estuvo secuestrado más de 50 horas, entre la noche del jueves 26 y la madrugada del domingo 29 de junio.

