Cae en Maipú venezolano buscado por sicariato en Perú y ligado al Tren de Aragua

En la comuna de Maipú, detectives de la PDI, en conjunto con Interpol Santiago, concretaron la detención de Freddy Yeikol Pérez Jiménez, un ciudadano venezolano de 24 años conocido como "Yeikol". El operativo, realizado este viernes, responde a un requerimiento de la justicia peruana por un caso de sicariato ocurrido en Lima.

Los hechos que se le imputan se remontan al 6 de septiembre de 2024, en el sector de San Martín de Porres. Allí, la víctima, Lisandro Abraham Ysturiz Piamo, fue acribillada con disparos de calibre 9 mm. Según los antecedentes, el crimen se enmarca en una disputa territorial entre la organización criminal Tren de Aragua y la banda rival "Antitren", quienes luchan por el control de redes de trata de personas con fines de explotación sexual.

A pesar de haber ingresado a territorio nacional por pasos no habilitados, el sujeto mantenía una rutina de bajo perfil, desempeñándose informalmente como chofer de aplicaciones de transporte. No obstante, las labores de inteligencia, seguimientos y vigilancia coordinadas entre la PDI y la Policía Nacional del Perú permitieron su ubicación exacta para iniciar el proceso de extradición.

Respecto a la relevancia del operativo, el jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), Cristian Sepúlveda, señaló que el individuo es de “mucho interés en Perú” debido a su vinculación con estructuras delictivas. Por su parte, el jefe de Interpol Chile, Edgardo del Valle, calificó al prófugo como un objetivo “de alto valor para la justicia”, destacando el éxito de la colaboración policial transfronteriza.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición de los tribunales chilenos, a la espera de que se resuelvan los requerimientos legales para su traslado a Perú, donde deberá enfrentar los cargos por homicidio.

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