Cae el mayor distribuidor de fuegos artificiales del barrio Meiggs de Santiago: vendía hasta un peligroso explosivo usado en la minería

A fin de prevenir accidentes derivados de la manipulación de fuegos artificiales y en vísperas de las celebraciones de fin de año, el OS9 de Carabineros informó de la realización de tres operativos que derivaron en la detención de cinco adultos, además de la incautación de ocho millones de artefactos pirotécnicos.

El último procedimiento, realizado el miércoles en Santiago, culminó con la detención del mayor distribuidor de artículos de pirotecnia del barrio Meiggs, con la incautación de más de 23 mil fuegos de pirotecnia. El sujeto distribuía a nivel nacional los artefactos, tanto por encomienda como por medio de redes sociales.

Junto al material de pirotecnia, se descubrió que también comercializaba un explosivo altamente peligroso, utilizado en faenas mineras.

El teniente coronel Fernando Bozo detalló que "se incautaron grandes cantidades de un elemento que está regulado por la ley de control de armas y explosivos denominado Plasma FRAG, el cual se utiliza para la rotura o fragmentación de rocas de gran tonelaje minero. Si este elemento, que está regulado y debe ser manipulado por personal experto, hubiese sido operado por personas que no poseen los conocimientos, lo mas probable es que hubiésemos terminado con la muerte o mutilación de alguna de las extremidades de las personas que se encontraban manipulando o en las cercanías".

Por último, y como se recuerda cada año, la autoridad policial hizo hincapié a no adquirir los fuegos de artificio que se comercian de forma irregular: "Se llama a la ciudadanía a no adquirirlos, toda vez que no poseen las certificaciones adecuadas para el ingreso a nuestro país", concluyó.

PURANOTICIA