Cae el "Indio Aravena", narco que vendía pasta base y marihuana a pasos de La Legua

Usando una camiseta de Colo-Colo, se dedicaba a vender diversas sustancias ilícitas a sus clientes, a sólo dos cuadras de la población La Legua Emergencia.

De hecho, el individuo de San Joaquín es conocido en el mundo del hampa como el “Indio Aravena”, por su exacerbado fanatismo por el cuadro popular.

Sin embargo, a este delincuente se le acabó la cancha, luego de que Carabineros detuviera a Javier Aravena Olivares, de 46 años, por el delito de tráfico de drogas, tras comprobarse la venta de diferentes dosis de pasta base de cocaína y marihuana desde su domicilio, ubicado en calle Carlos Fau, en la comuna de San Joaquín.

El procedimiento adoptado por la Sección de Investigación Policial (SIP), de la 50ª Comisaría San Joaquín, contó con el apoyo del equipo GOPE, Radiopatrullas y de Control de Orden Público, diligencias que permitieron incautar dinero en efectivo, dos pesas, un cuchillo, bolsas para el traslado de estas sustancias ilícitas y dinero falsificado.

El mayor Óscar Llantén indicó que este trabajo coordinado “ha permitido detener un infractor de ley y poder sacar de circulación una importante cantidad de sustancias ilícitas que se vendían en la comuna, y que tanto daño generan a las personas como al entorno de nuestros vecinos”.

Los antecedentes del hecho fueron entregados oportunamente al Ministerio Público, para la correspondiente formalización del aprehendido, quien posee otras detenciones anteriores, incluso una de ellas por un arma de fuego.

Llantén explicó que en San Joaquín existe un trabajo permanente entre Carabineros, el Municipio y la comunidad para enfrentar este tipo de situaciones, “permitiendo desarrollar cursos de acción oportunos y que nos permiten detener y poner a disposición de los tribunales a quienes cometen esta clase de delitos”.

Respecto de la labor operativa en la comuna, el personal de Carabineros ha aumentado la incautación de droga en un 232%, en comparación con el mismo período del año pasado.

En tanto, en materia de aprehensiones por esta clase de delitos, en lo que va de este año se han detenido a 21 personas por infringir la Ley 20.000 de drogas.

