Cae banda de internos que engañaba con identidad falsa de Carabineros

La Fiscalía Metropolitana Oriente y la Policía de Investigaciones desarticularon una banda que, mediante el “cuento del tío”, lograba que las víctimas entregaran dinero y bienes de alto valor.

El operativo culminó con 10 detenidos -tres internos que operaban desde la cárcel y siete en libertad-, 21 órdenes de registro en distintas comunas del país y la incautación de dinero en efectivo, vehículos y artículos de lujo.

El subprefecto David Castro, jefe de la Bridec Metropolitana, explicó: “Se logró establecer una agrupación delictual que se dedica al delito de estafas en la modalidad cuento del tío, falsos ejecutivos bancarios. A través del modus operandi que tenían estas personas, era contactar víctimas señalándoles que terceras personas querían acceder a sus cuentas bancarias y que ese ejecutivo bancario que lo estaba contactando estaba monitoreando esto junto a personal de la PDI y a personal de la Comisión para el Mercado Financiero”.

Como consecuencia del engaño, “se solicitaba que, para evitar el fraude, retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo. De esta manera, las víctimas entregaban el dinero además de sus productos bancarios y otras especies de valor que mantenían”, añadió Castro.

El resultado fue que la banda utilizaba las tarjetas para compras y giros, mientras el efectivo se destinaba a la adquisición de vehículos y propiedades inscritos a nombre de testaferros. “Estos bienes quedaban a nombre de terceras personas conocidas como testaferros para que ellos no figuraran con ningún bien propio”, precisó el subprefecto.

Según se informó, una de las víctimas, la actriz Amparo Noguera, sufrió un perjuicio cercano a $700 millones.

PURANOTICIA