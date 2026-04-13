Cae banda de encerronas que asaltó a Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto: PDI desarticula a “Los Cucos Jr”

El pasado 29 de noviembre de 2024, un violento robo en la comuna de Ñuñoa tuvo como víctimas a la reconocida actriz Antonella Ríos y al exfutbolista e ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto. A raíz de este ilícito, efectivos de la PDI lograron recientemente la desarticulación total de la agrupación criminal responsable de este y otros atracos bajo la modalidad de encerronas en la Región Metropolitana.

Las diligencias iniciales tras el asalto permitieron a la Fuerza de Tarea EPA (Encerrona, Portonazo y Abordazo) de la policía civil aprehender a un primer imputado. Gracias a las indagatorias posteriores derivadas de ese arresto, los detectives consiguieron localizar y capturar a toda la banda, la cual operaba bajo la denominación de "Los Cucos Jr" y que es autora de numerosas encerronas en la capital.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el grupo delictual estaba compuesto por un total de nueve sujetos. Un dato relevante es que cuatro de ellos son menores de edad, y la mayoría de los involucrados ya contaba con antecedentes por delitos similares. Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Oriente les imputa la autoría en al menos 14 encerronas.

Los operativos para concretar las detenciones se desplegaron en distintos puntos, abarcando las comunas de Puente Alto, El Bosque, Lo Barnechea y El Quisco. Durante los allanamientos, además de las capturas, el personal policial logró la incautación de teléfonos celulares y dinero en efectivo. A esto se sumó el decomiso de sustancias ilícitas, específicamente plantas de cannabis, junto con marihuana en estado de secado y pasta base dosificada.

PURANOTICIA