Cadem revela que un 61% desaprueba la gestión del Presidente Kast mientras que la aprobación llega al 35%

La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem reveló que en la tercera semana de septiembre, 35% (+1pto) aprueba la gestión del Presidente Kast y 61% (-1pto) la desaprueba.

El 30% vio o se informó sobre la cadena nacional del Presidente Kast realizada en redes sociales, 43 puntos menos que la última cadena televisada. Entre los que la vieron, 40% la evaluó bien, 39% mal o muy mal y 21% regular. Además, al 45% le pareció buena idea que la realizara en redes sociales versus 39% que le pareció mala idea.

En cuanto a los mensajes del discurso, 84% está de acuerdo con que Chile es un país que ha enfrentado terremotos y catástrofes, pero siempre ha encontrado fuerza para volver a ponerse de pie, 57% con que los chilenos tenemos que mirar el futuro con confianza y optimismo y 49% con que después del invierno, llegará la primavera y con ella una nueva etapa de esperanza.

En el contexto del próximo viaje del Presidente Kast a la asamblea general de la ONU, 42% tiene una imagen positiva del organismo internacional y 47% tiene una imagen negativa. En ese sentido, 76% cree que es necesario reformular la ONU y 68% que muchas de sus decisiones son palabras vacías. A su vez, el 31% está de acuerdo con que Chile debiese salirse de la ONU, llegando a un 58% entre los identificados con la derecha y el 57% está en desacuerdo, alcanzando un 91% entre los identificados con la izquierda.

41% considera que la prioridad de la ley de sala cuna debería ser que todas las familias tengan acceso, independiente de su situación laboral y 30% que facilite que más mujeres puedan trabajar. Respecto al financiamiento, si fuera sin recursos del Estado, el 34% cree que debe ser un aporte de las empresas, aunque aumente el costo de contratación, 9% opina que debe hacerse a cargo del seguro de cesantía y el 42% opta por una combinación de ambas.

Las guerras o conflictos armados son considerados la principal amenaza a nivel global, con 41%, 12pts más que en 2024, seguidas por el crimen organizado (32%, -10pts). Mientras que la tendencia global más importante para el próximo año es la falta de crecimiento económico (46%, +23pts). En los últimos lugares aparecen el cambio climático (10%, +4pts) y la crisis de las democracias (9%, -6pts).

PURANOTICIA