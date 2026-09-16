Cadem revela que un 61% desaprueba la gestión del Presidente Kast mientras que la aprobación llega al 35%

La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer también que en la tercera semana de septiembre, un 41% considera que la prioridad de la ley de sala cuna debería ser que todas las familias tengan acceso, independiente de su situación laboral.
La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem reveló que en la tercera semana de septiembre, 35% (+1pto) aprueba la gestión del Presidente Kast y 61% (-1pto) la desaprueba.
El 30% vio o se informó sobre la cadena nacional del Presidente Kast realizada en redes sociales, 43 puntos menos que la última cadena televisada. Entre los que la vieron, 40% la evaluó bien, 39% mal o muy mal y 21% regular. Además, al 45% le pareció buena idea que la realizara en redes sociales versus 39% que le pareció mala idea.
En cuanto a los mensajes del discurso, 84% está de acuerdo con que Chile es un país que ha enfrentado terremotos y catástrofes, pero siempre ha encontrado fuerza para volver a ponerse de pie, 57% con que los chilenos tenemos que mirar el futuro con confianza y optimismo y 49% con que después del invierno, llegará la primavera y con ella una nueva etapa de esperanza.
En el contexto del próximo viaje del Presidente Kast a la asamblea general de la ONU, 42% tiene una imagen positiva del organismo internacional y 47% tiene una imagen negativa. En ese sentido, 76% cree que es necesario reformular la ONU y 68% que muchas de sus decisiones son palabras vacías. A su vez, el 31% está de acuerdo con que Chile debiese salirse de la ONU, llegando a un 58% entre los identificados con la derecha y el 57% está en desacuerdo, alcanzando un 91% entre los identificados con la izquierda.
41% considera que la prioridad de la ley de sala cuna debería ser que todas las familias tengan acceso, independiente de su situación laboral y 30% que facilite que más mujeres puedan trabajar. Respecto al financiamiento, si fuera sin recursos del Estado, el 34% cree que debe ser un aporte de las empresas, aunque aumente el costo de contratación, 9% opina que debe hacerse a cargo del seguro de cesantía y el 42% opta por una combinación de ambas.
Las guerras o conflictos armados son considerados la principal amenaza a nivel global, con 41%, 12pts más que en 2024, seguidas por el crimen organizado (32%, -10pts). Mientras que la tendencia global más importante para el próximo año es la falta de crecimiento económico (46%, +23pts). En los últimos lugares aparecen el cambio climático (10%, +4pts) y la crisis de las democracias (9%, -6pts).
PURANOTICIA