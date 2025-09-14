Cadem post debate: Matthei acorta distancia mientras que Jara y Kast mantienen liderazgo

La más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem reflejó un repunte de Evelyn Matthei, quien logra posicionarse más cerca de los dos candidatos que han liderado las preferencias en las últimas semanas.

En el escenario de primera vuelta, la abanderada de Chile Vamos subió dos puntos y alcanzó un 18%. En tanto, Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar con un 26% (-2), seguida muy de cerca por José Antonio Kast, con un 25% (-1), lo que configura un empate estadístico entre ambos.

A la hora de proyectar quién podría convertirse en el próximo presidente de Chile, el liderazgo continúa en manos del candidato republicano. “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, preguntó Cadem, obteniendo como respuesta un 38% para Kast, 29% para Jara (-2) y 11% para Matthei.

El sondeo también exploró un eventual balotaje entre Kast y Jara, donde el republicano obtendría un 43% (+1) frente a un 32% que se mantiene estable para la representante de Unidad para Chile.

Respecto a la percepción del debate presidencial transmitido el pasado miércoles, un 17% consideró a Kast como el ganador, mientras que un 16% se inclinó por Jara. Mayne-Nicholls, Matthei y Kaiser fueron mencionados por un 13% de los encuestados.

