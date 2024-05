Cadem: Matthei continúa liderando las presidenciales y 65% apoya ley para que isapres puedan seguir operando

Este domingo, se dieron a conocer los resultados de última encuesta Cadem de Plaza Pública, la cual reveló que Evelyn Matthei sigue a la cabeza de las preferencias presidenciales de cara a la elección del próximo año con un sólido 24%. La alcaldesa es seguida por José Antonio Kast, quien obtuvo un 14% de apoyo en la encuesta.

En la misma línea, se encuentran Camila Vallejo, Carolina Tohá y Michelle Bachelet, las tres con un 3% de las preferencias cada una. Por otro lado, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Rodolfo Carter cuentan con un 2% de preferencias cada uno, mientras que Gonzalo Winter y Marco Enríquez-Ominami comparten un 1%.

Además, un 8% de los encuestados manifestó su preferencia por otro candidato/a fuera de la lista mencionada, y un 37% indicó no tener preferencia o no saber a quién apoyar en este momento.

Estos resultados reflejan la diversidad de opiniones y la incertidumbre que caracterizan el escenario político actual en el país.

TEMA ISAPRES

En cuanto a las isapres, el 65% se mostró de acuerdo con una ley para que puedan seguir operando.

Además, el 58% de los usuarios de isapre indicó que se mantendría en el sistema privado de salud, incluso si su isapre quebrara y tuvieran que pagar un poco más.

En tanto, un 41% de los encuestados afirmó que optaría por trasladarse al sistema público de salud con Fonasa en caso de que su isapre quebrara.

Estos resultados muestran la preferencia de la mayoría de los usuarios de isapre por mantenerse en el sistema privado de salud, a pesar de los posibles inconvenientes económicos que podrían surgir.

Solo un pequeño porcentaje, un 1%, no supo o no respondió a la pregunta, lo que sugiere que la mayoría de los usuarios tienen una opinión clara al respecto.

BORIC NO LEVANTA

Además, se reveló que un 66% de los encuestados desaprueba la forma en que Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, mientras que un 26% lo aprueba. Además, un 4% de los encuestados indicó no saber o no responder a la pregunta, y otro 4% manifestó no aprobar ni desaprobar la gestión del mandatario.

PURANOTICIA