Cadem: Leve baja de Jara y Kast en voto espontáneo, Matthei sube 3 puntos

Este domingo se dio a conocer una nueva versión de la encuesta Cadem que va midiendo semana a semana la carrera presidencial.

En una semana con acusaciones cruzadas entre las denominadas “derechas” se logra visualizar en la pregunta de voto espontaneo una leve caída de la candidata del oficialismo Jeannette Jara de 4 puntos, lo mismo sucede con José Antonio Kast que baja 2 puntos mientras que la abanderada de Chile Vamos Evelyn Matthei logra remontar y subir tres puntos.

Así Jara queda con 24 puntos, seguida de Kast con 21 puntos y Matthei con 12 puntos porcentuales de preferencia.

Luego se ubican Franco Parisi (8%, +1pto), Johannes Kaiser (8%, +3pts), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Harold Mayne-Nicholls (1%).

En expectativa presidencial, eso quiere decir quien cree la gente quién será el próximo Presidente o Presidenta del país, el primer lugar con un 31% es para José Antonio Kast, 4 puntos menos que en la anterior encuesta.

Un 26% de los encuestados cree que será Jeannette Jara quien ganará la carrera presidencial y un 12% Evelyn Matthei. Esta tercera opción es la única que sube.

Otra respuesta interesante es que el 69% de los encuestados cree que el voto obligatorio debiera ser con multa y 86% de ellos opina que la sanción debería ser para todos los ciudadanos, no sólo los chilenos. Además, 54% considera que el voto de los extranjeros no favorece a ningún sector en particular, 29% piensa que favorece a la derecha y 13%, a la izquierda.

PURANOTICIA