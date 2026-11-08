Cadem: Desaprobación de Kast llega al 68% y su aprobación sube al 29%

La rebaja de penas a condenados por delitos sexuales y el deterioro de los indicadores económicos aparecen como los principales factores detrás de la evaluación negativa del Presidente José Antonio Kast, según reveló la más reciente encuesta Plaza Pública de Cadem. El sondeo, correspondiente a la primera semana de noviembre, mostró que un 68% de los consultados desaprueba la gestión del Mandatario, mientras su aprobación alcanzó un 29%, registrando una leve recuperación respecto de la medición anterior.

De acuerdo con los resultados, el respaldo al Jefe de Estado aumentó tres puntos porcentuales, mientras que su desaprobación disminuyó uno, aunque esta última continúa concentrando a más de dos tercios de los encuestados.

Entre las razones que explican la evaluación negativa, un 43% mencionó la rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales, convirtiéndose en el factor más señalado por quienes desaprueban al Presidente.

En segundo lugar, con un 42%, aparece la preocupación por la caída del crecimiento económico y el aumento del desempleo, dos aspectos que reflejan la importancia que los consultados atribuyen a la situación económica del país.

Estos resultados muestran que tanto las decisiones vinculadas al ámbito judicial como las condiciones económicas figuran entre los principales cuestionamientos hacia la administración.

GIRA EUROPEA RECIBE MAYORÍA DE EVALUACIONES NEGATIVAS

La encuesta también abordó la percepción ciudadana sobre la reciente gira del Presidente Kast por Europa, viaje que alcanzó un alto nivel de conocimiento entre los consultados.

Según Cadem, un 86% declaró haber visto, escuchado o conocido información relacionada con el recorrido internacional del Mandatario.

Sin embargo, entre quienes estaban al tanto de la gira, un 52% la evaluó negativamente, mientras que un 40% manifestó una opinión favorable.

De acuerdo con la medición, se trata de la única de las seis giras presidenciales consideradas en que las evaluaciones negativas superaron a las positivas.

El resultado contrasta con el nivel de conocimiento que alcanzó el viaje y constituye otro de los antecedentes recogidos por el sondeo sobre la percepción de la gestión presidencial.

ECONOMÍA Y EMPLEO LIDERAN INTERÉS CIUDADANO

Más allá de la evaluación del Gobierno, la encuesta Plaza Pública también identificó los asuntos de actualidad que despiertan mayor interés entre las personas consultadas.

La economía y el empleo encabezaron las preferencias con un 73%, cifra que representa un incremento de 11 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

En segundo lugar se ubicaron los temas relacionados con el clima, con un 66% y un aumento de tres puntos.

La seguridad y la delincuencia alcanzaron un 63%, subiendo siete puntos, mientras que los asuntos internacionales registraron un 57%, con un incremento de nueve puntos porcentuales.

Estas cifras reflejan un mayor interés por distintos ámbitos de la actualidad, especialmente por las condiciones económicas y laborales.

WHATSAPP E INSTAGRAM DESTACAN COMO FUENTES DE INFORMACIÓN

El estudio también examinó las plataformas que utilizan los encuestados para mantenerse informados.

WhatsApp encabezó las preferencias con un 69%, seguido de Instagram, que alcanzó un 64%.

En contraste, la televisión abierta registró un 54%, disminuyendo nueve puntos porcentuales, mientras que la televisión pagada llegó al 50%, con una caída de siete puntos.

Los resultados muestran una presencia destacada de las plataformas digitales entre los medios utilizados para acceder a información, junto con una disminución en las cifras registradas por la televisión.

PURANOTICIA