Cadem: Aprobación del Presidente Kast sube a 43% y desaprobación baja a 50%

Un leve repunte registró la evaluación del Presidente José Antonio Kast en la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, cuyos resultados fueron dados a conocer este domingo.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del mandatario alcanzó el 43%, dos puntos más que en la medición anterior. Paralelamente, la desaprobación disminuyó cinco puntos porcentuales y se ubicó en el 50%.

La mejora en la percepción del Gobierno se observó principalmente entre los jóvenes de 18 a 34 años, los sectores medios, los habitantes de la Región Metropolitana y las personas que se identifican políticamente con el centro y la derecha.

La encuesta también abordó algunas de las principales propuestas anunciadas por el Ejecutivo durante la reciente Cuenta Pública. Entre ellas destacó el Registro de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que obtuvo un respaldo mayoritario de la ciudadanía.

Según el estudio, un 67% de los consultados se manifestó de acuerdo con la creación de este registro, mientras que un 28% expresó su rechazo.

En materia de seguridad y convivencia urbana, los encuestados identificaron como las principales incivilidades presentes en sus barrios el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos, la presencia de personas en situación de calle, el uso de fuegos artificiales y los problemas asociados al delivery agresivo.

Respecto de las sanciones para quienes incurran en este tipo de conductas, casi la mitad de los participantes consideró que la mejor alternativa es el pago de multas o la reparación de los daños ocasionados. Asimismo, una parte importante respaldó la posibilidad de restringir temporalmente algunos beneficios estatales.

Las medidas que obtuvieron mayor apoyo fueron la suspensión de bonos y transferencias monetarias, la pérdida temporal de la licencia de conducir y restricciones para acceder al pasaporte, entre otras alternativas vinculadas a beneficios sociales y subsidios.

La encuesta también mostró una amplia disposición a fortalecer la infraestructura penitenciaria del país. Un 72% de los consultados señaló estar de acuerdo con la construcción de más cárceles, mientras que un 66% estimó que estos recintos deberían emplazarse lejos de los centros urbanos.

En la misma línea, un 65% manifestó respaldo a la construcción de una nueva cárcel en su región, aunque ese apoyo disminuye cuando la consulta se refiere a instalar estos recintos en la propia comuna o barrio de residencia.

Por otra parte, un 61% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con la ampliación del penal Santiago 1, proyecto que actualmente genera debate entre el Gobierno y el municipio de Santiago.

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