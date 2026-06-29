Cadem: Aprobación de Kast llega a 41% y desaprobación sube dos puntos y llega a 53%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast llegó al 41% en la última encuesta Plaza Pública de Cadem, resultado que le permitió cerrar junio con un promedio mensual superior al registrado en mayo. El sondeo también mostró un amplio respaldo ciudadano a endurecer las sanciones para adolescentes que cometan delitos graves.

De acuerdo con la medición, un 41% de los encuestados aprueba la gestión del Mandatario, mientras que un 53% la desaprueba, dos puntos menos que en la encuesta anterior. Con ello, el promedio de aprobación durante junio alcanzó el 42%, tres puntos por encima del registrado el mes pasado.

Los principales incrementos en la valoración presidencial se observaron entre hombres, jóvenes de entre 18 y 34 años, personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajos, habitantes de regiones y quienes se identifican con el centro político y la derecha.

En la evaluación del gabinete, Claudio Alvarado lideró el ranking de ministros mejor evaluados con un 54% de aprobación, seguido por Iván Poduje, quien alcanzó un 53%. En tanto, Jorge Quiroz fue considerado el ministro con mayor influencia, con un 54%.

La encuesta también evidenció caídas en la evaluación de algunas autoridades. José García Ruminot descendió a un 51%, Daniel Mas obtuvo un 47% y May Chomali registró un 45%. Entre los ministros con menor aprobación aparecen Tomás Rau, Francisco Undurraga, Judith Marín y Natalia Duco.

En materia de seguridad, el estudio mostró un amplio respaldo a endurecer la respuesta penal frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Un 76% de los consultados consideró que las personas de entre 14 y 17 años que cometan este tipo de delitos deberían ser juzgadas como adultos.

Asimismo, un 36% se manifestó a favor de reducir la edad mínima de responsabilidad penal a los 12 años, mientras que un 42% opinó que el límite para ser juzgado como adulto debería fijarse en los 14 años.

Respecto a las causas de la delincuencia juvenil, un 51% atribuyó la principal responsabilidad a las familias. En tanto, la medida considerada más efectiva para enfrentar este fenómeno fue la intervención temprana en barrios con alta presencia de delincuencia juvenil, opción que obtuvo el 29% de las preferencias.

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