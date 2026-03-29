Cadem: Aprobación de José Antonio Kast cae al 43% y crece rechazo por alza de combustibles

La gestión del Presidente José Antonio Kast experimentó un retroceso en su respaldo popular, según los datos entregados este domingo por la encuesta Plaza Pública de Cadem. El sondeo muestra que el apoyo al jefe de Estado disminuyó cuatro puntos, situándose en un 43%, mientras que la desaprobación escaló hasta el 51%, consolidando una tendencia crítica hacia el Ejecutivo.

El descontento ciudadano parece estar fuertemente vinculado al encarecimiento de la energía. En relación con el alza de los combustibles, un 60% de los consultados estima que el incremento era evitable. Asimismo, una amplia mayoría del 72% manifestó que el ajuste debió haberse implementado de forma paulatina y no de la manera en que se llevó a cabo.

En cuanto al diagnóstico financiero del país, la confianza en el discurso oficial ha mermado. Solo un 25% de la ciudadanía coincide con la postura del Gobierno respecto a que el Estado atraviesa una situación crítica. Esta cifra representa una caída significativa frente al 33% que respaldaba esa misma tesis en la medición anterior.

El estudio también analizó el desempeño del equipo ministerial, donde se observan evaluaciones dispares. En la parte baja de la tabla se ubican Mara Sedini, con un 42%, y Jorge Quiroz, con un 44%, quienes figuran como los secretarios de Estado con menor valoración. Por el contrario, la medición destaca a May Chomali y Francisco Pérez Mackenna como los integrantes del gabinete que gozan de mayor respaldo entre los encuestados.

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