Cadem: 53% desaprueba la gestión de Kast y 83% está de acuerdo con levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa

La nueva entrega de la encuesta Plaza Publica de Cadem indica que un 83% está de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa, en los casos excepcionales o donde haya una sospecha anterior, medida que fue rechazada en el Senado.

En ese sentido, 74% piensa que para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, el Estado debe poder acceder más rápido a información bancaria sospechosa.

Además, 94% está de acuerdo con que una de las condiciones para permitir acceso a estos datos es que existan sanciones penales para funcionarios que usen mal la información y 56% con que el Congreso pueda fiscalizar el uso de esta facultad.

Por su parte, en la segunda semana de junio, 41% (-2pts) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y 53% (+3pts) la desaprueba.

El 97% cree que el problema del narcotráfico y el crimen organizado en Chile es actualmente muy grave, 95% considera que aumentó en los últimos 5 años y 61% que va a crecer en los próximos 5 años.

Sobre las causas de este fenómeno, 57% lo atribuye a la debilidad del sistema judicial, 38% a la corrupción de las instituciones y 36% a la inmigración irregular.

Asimismo, 81% piensa que las organizaciones narco o de crimen organizado han penetrado en Chile en general, 71% en Gendarmería, 71% en puertos y aduanas y 66% en bancos e instituciones financieras.

Respecto a la confianza en instituciones que son capaces de combatirlo, 79% confía en la PDI, 67% en Carabineros y 62% en las Fuerzas Armadas y sólo 46% en el Gobierno, 42% en la Fiscalía y 36% en las municipalidades.

El 28% opina que hay un vacío de control en las calles y otro 27% que están en manos de organizaciones criminales, siendo el Tren de Aragua la más conocida (98%) y la que mayor temor genera (86%).

En otro tema, 81% supo o escuchó hablar sobre la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau y 54% está de acuerdo con ella.

PURANOTICIA