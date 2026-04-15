Cacerolazos en distintas ciudades del país se registraron durante la primera cadena nacional del Presidente Kast

Este miércoles, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional, donde entregó detalles del plan de Reconstrucción Nacional.

Y durante el mensaje a la nación desde el Palacio de La Moneda, se reportaron cacerolazos en distintos puntos de las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana.

Cabe señalar que la convocatoria a esta manifestación se produjo en redes sociales.

El "cacerolazo nacional" fue programado para las 21:00 horas, en paralelo a la cadena nacional del Mandatario.

Cabe señalar que respecto a la megareforma, el jefe de Estado hizo un llamado al Congreso a tramitarla con "urgencia y altura de miras".

VIDEO

(Video: @CarlosTeran / Imagen referencial)

PURANOTICIA