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Cacerolazos en distintas ciudades del país se registraron durante la primera cadena nacional del Presidente Kast

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El "cacerolazo nacional" fue programado en redes sociales para las 21:00 horas, en paralelo al mensaje a la nación del Mandatario.

Cacerolazos en distintas ciudades del país se registraron durante la primera cadena nacional del Presidente Kast
Miércoles 15 de abril de 2026 22:09
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Este miércoles, el Presidente José Antonio Kast realizó su primera cadena nacional, donde entregó detalles del plan de Reconstrucción Nacional.

Y durante el mensaje a la nación desde el Palacio de La Moneda, se reportaron cacerolazos en distintos puntos de las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana.

Cabe señalar que la convocatoria a esta manifestación se produjo en redes sociales.

El "cacerolazo nacional" fue programado para las 21:00 horas, en paralelo a la cadena nacional del Mandatario.

Cabe señalar que respecto a la megareforma, el jefe de Estado hizo un llamado al Congreso a tramitarla con "urgencia y altura de miras".

VIDEO

(Video: @CarlosTeran / Imagen referencial)

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