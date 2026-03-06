Cable chino tensiona la transición: más chilenos creen a Kast que a Boric y mayoría duda de la transparencia del gobierno

La última encuesta Cadem enfocada en la polémica por el cable chino arrojó que el 42% cree la versión entregada por el mandatario José Antonio Kast de que no se le entregó información, el 33% le cree al Presidente Gabriel Boric sobre que sí le proporcionó información, y el 20% a ninguno de los dos.

Además, el 85% supo o escuchó que José Antonio Kast dio por finalizado el proceso de traspaso de gobierno. Al respecto, 39% opina que el presidente Boric es el responsable, 32% piensa que es Kast y 25% que ambos por igual.

Asimismo, el 61% no cree que el gobierno haya entregado toda la información relevante, 59% no considera que la ha entregado de forma oportuna, 58% no cree que ha sido transparente y 55% no piensa que ha actuado con la verdad.

Pese a lo anterior, el 57% está en desacuerdo con que se terminara el proceso de traspaso de mando versus 34% que está de acuerdo con la decisión.

En tanto, el 78% está de acuerdo con que se cree un equipo de trabajo administrativo que se encargue de revisar y auditar lo entregado por La Moneda.

Por su parte, el 52% (-5pts) cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno, mientras que el 24% (+5pts) piensa que le irá mal.

Finalmente, en la primera semana de marzo y a poco de dejar el Gobierno, el 36% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Boric y el 58% (+2pts) la desaprueba.

