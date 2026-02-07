Cabecilla de banda criminal “Los Shottas” es extraditado a Colombia por parricidio

Detectives de OCN Interpol Santiago, en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), concretaron la extradición pasiva a Colombia de Jhon Camilo Florez Moreno (29), alias “El Ñoño”, ciudadano colombiano requerido por la justicia de su país por el delito de homicidio de su hija de cuatro años.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, el imputado es señalado como líder de la organización criminal internacional “Los Shottas”, con base principal en Buenaventura, dedicada a delitos como tráfico de drogas y armas, sicariato y contrabando, entre otras actividades ilícitas.

El crimen que originó la orden de captura ocurrió en 2024 en la ciudad de Buenaventura, cuando el acusado, junto a su pareja de ese entonces, habría dado muerte a la menor. Tras el hecho, el sujeto huyó de Colombia e ingresó a Chile por un paso fronterizo no habilitado, con la intención de evadir la acción de la justicia.

Gracias a la cooperación internacional entre Interpol Santiago e Interpol Bogotá, sumada a diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios de Curicó, el individuo fue ubicado y detenido en dicha ciudad el 5 de septiembre de 2025, lo que permitió iniciar el proceso diplomático para su extradición.

Finalmente, tras la autorización de la Corte Suprema de Chile, Florez Moreno fue enviado a Bogotá, donde quedará a disposición de la Fiscalía Nacional de Colombia y de los tribunales competentes, los que evaluarán su eventual prisión preventiva, al estar acreditada su participación como autor del delito que se le imputa.

