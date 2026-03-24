Buses interurbanos alertan alza de hasta 21% en pasajes por fuerte aumento del diésel

La Asociación de Buses Interurbanos manifestó “profunda sorpresa y preocupación” ante el alza de los combustibles, y denunció que el gremio fue excluido por el Gobierno en las medidas de mitigación, a pesar de movilizar cerca de 60 millones de personas al año, según dijo.

“Lamentamos no haber sido oídos. Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud en los combustibles iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas”, declaró la gerenta general de la asociación, Carolina Navarrete.

Añadió que la principal preocupación del gremio es el aumento de $580 del diésel, esto es, un 62%, de alza lo que impactará directamente los costos de las empresas de transporte. Además, podría significar un alza de hasta 21% en el valor de los pasajes.

Según explicó, por cada $100 de alza en el diésel, los pasajes podrían subir hasta $2.000, lo que implicaría, por ejemplo, que un viaje hacia Puerto Montt podría encarecerse hasta alcanzar valores entre $16.000 y $17.000 en los próximos días.

“Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes y familias”, añadió Navarrete.

“Esperamos que el Gobierno corrija esta omisión y considere a todos los actores del sistema. Aquí no solo está en juego la sostenibilidad de la industria, sino también el acceso de millones de personas a un transporte seguro y accesible”, cerró la dirigenta.

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