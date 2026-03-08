Buses eléctricos Pullman llegan a Tiltil y prometen mejorar la conectividad con Colina y Santiago

El Ministerio de Transportes, a través de su División de Transporte Público Regional, inauguró las operaciones del proyecto de buses eléctricos Pullman, para la ciudad de Tiltil, que busca subsanar el déficit de oferta de transporte público entre esa comuna y Colina, en la Región Metropolitana.

"Cuando asumimos la responsabilidad de encabezar el Ministerio de Transportes, lo hicimos con un mandato claro: emparejar la cancha y asegurar que los beneficios de la modernización del transporte público lleguen a todos los territorios", señaló el ministro Juan Carlos Muñoz.

El proyecto, considerado un hito de transporte público de pasajeros al incorporar buses eléctricos tipo Pullman en su operación, presenta cuatro servicios que otorgarán coberturas a distintas zonas dentro de las comunas de Colina y Tiltil, que se conectan con la provincia de Santiago y con un rango horario mayor, considerando que los servicios comienzan su operación desde las 06:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, señaló que "en las comunas rurales y semirrurales de la Región Metropolitana, tenemos comunidades que necesitan con urgencia plena integración a los servicios, al equipamiento, a la infraestructura, a todas las condiciones que ofrece la ciudad, y para ello la conectividad es clave, el transporte es clave".

En tanto, el alcalde de Tiltil, César Mena, celebró la iniciativa que beneficia a sus vecinos: "Tiltil se lo merecía hace muchos años. Nuestros vecinos ya no nos creían, por esto hoy día le damos las gracias al Ministerio de Transportes por esta iniciativa. La conectividad va a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestros adultos mayores, de todos quienes lo necesiten".

Gracias a este proyecto, se implementarán 40 buses eléctricos tipo Pullman con una autonomía de 320 kilómetros y capacidad para 48 pasajeros con 48 asientos. Los vehículos están equipados con aire acondicionado, cargadores USB, WIFI a bordo, cámaras de seguridad, GPS y recaudo electrónico.

Tres de los servicios diseñados (R201, R202 y R203) contarán con intermodalidad con la Estación Los Libertadores del Metro de Santiago, mejorando significativamente la conectividad.

El proyecto cuenta con un sistema de pago 100% electrónico. Si bien no tendrá integración tarifaria con el sistema RED de Santiago, los usuarios podrán utilizar tarjetas de transporte, billeteras electrónicas, y tarjetas bancarias Visa y Mastercard (incluida la opción de pago QR).

