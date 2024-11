Buscan a acosador callejero que arroja fluidos con jeringas a menores de edad en Las Condes

Un sujeto merodea desde hace meses en las principales arterias de Las Condes con el objetivo de acosar sexualmente a mujeres, principalmente a escolares que van rumbo a sus colegios.

Hasta ahora, Carabineros ha recibido siete denuncias formales, aunque, según informa Chilevisión, el departamento de seguridad de la comuna mantiene otras once en carpeta.

El agresor, un hombre adulto de iniciales A. G., identifica y "marca" a sus víctimas con una jeringa que contiene un fluido que, presumen, sería de tipo corporal.

El caso ha generado conmoción entre la comunidad, especialmente entre mujeres. Recientemente el principal sospechoso fue imputado por abuso sexual a mayor de 14 años y hoy cumple la cautelar de arresto domiciliario total.

RELATO DE LAS VÍCTIMAS

"Mi hija me decía que estaba muy cerca de ella y eso la puso muy nerviosa", relató la madre de una niña afectada por el sujeto, en conversación con el medio.

"Al darse vuelta ve a alguien agachado muy cerca de ella. De hecho, se sintió como amenaza, faltó solo un paso más para que la atacara o la empezara a tocar", agregó.

Luego, detalló, que su hija siguió caminando a paso firme, aunque sería más tarde cuando se percataría de lo ocurrido: "Llegó al colegio y se enteró que a otra amiga le pasó lo mismo, la misma sensación... sintió el líquido, se dio vuelta y vio al mismo personaje con los pantalones abiertos".

Tras percatarse de la escena, la familia concurrió a hacer la denuncia. Ese día, afirmó, "supimos del caso de otras dos chicas que les pasó (lo mismo) en esos mismos 20 minutos de la mañana".

EL MODUS OPERANDI DEL ACOSADOR

Cámaras de televigilancia han logrado identificar el modus operandi de este sujeto. En uno de los videos a los que accedió CHV Noticias, aparece siguiendo a una niña que caminaba sola, para luego sacar un elemento de su bolsillo.

En otro registro, también a plena luz del día, una joven paseaba a su mascota. Tras encontrarse de frente, aprovechó un descuido y otra vez arroja un líquido, ahora, contra su espalda y sus piernas.

"Esta persona se movilizaba en un vehículo que era de su propiedad, un Mercedes Benz color negro", explicó el teniente coronel José Vielma, de la 17° Comisaría de Las Condes.

"Se desplazaba por diferentes arterias, lo estacionaba cuando ya ubicaba sus eventuales víctimas, se bajaba y cometía estos delitos que nosotros estamos investigando", continuó.

El funcionario policial informó que el 29 de octubre lograron "posicionar a este sujeto realizando un abuso sexual a una persona en la vía pública", siendo el segundo delito que cometía ese mismo día, pues dos horas antes hizo lo mismo pero en otra calle.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, manifestó su preocupación en torno al caso y dijo estar tomando medidas para evitar que un hecho de estas características vuelva a ocurrir en la comuna.

"Transitaba en su vehículo semidesnudo para mostrar a las mujeres parte de su cuerpo. Se acercaba, las tocaba, las mujeres obviamente se sentían vulneradas, acosadas", dijo al canal de noticias.

"Es un hombre que está alterado. No te puedo decir que en su juicio, pero que (está) en su actuar, de todas maneras. Nosotros no somos parte de los peritajes, pero no se puede aceptar que un hombre en la vía pública esté acosando sexualmente a mujeres", sentenció.

La jefa comunal señaló tajante que "psicópata o no, nosotros vamos a continuar con el seguimiento y entregando a Carabineros todas las pruebas".

Norma Molina, Doctora en Piscología y Psicología Forense, por su parte, corroboró lo anterior y expresó en la investigación: "Lo que él comete es una transgresión en la esfera de la sexualidad y es compulsivo, es en serie, por lo tanto, vamos a hablar de un depredador sexual", afirmó.

(Imagen: Chilevisión)

PURANOTICIA