Bus RED derriba tres postes en Ñuñoa y provoca corte de luz y caos vial

El accidente ocurrió de madrugada en San Eugenio con Matta Oriente, cuando la máquina impactó un poste al virar, generando la caída de otros dos por arrastre. El hecho dejó sin suministro eléctrico a parte del sector —entre Grecia y Vicuña Mackenna— y causó alta congestión vehicular durante la mañana.
Un bus del sistema RED derribó tres postes en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, y provocó un corte de luz acotado en el sector que está siendo solucionado por Enel.
El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en San Eugenio con Matta Oriente y generó una amplia congestión vehicular en la mañana.
De acuerdo a información preliminar, la máquina impactó contra un poste al realizar un viraje, el cual cayó y provocó por arastre la caída de otros dos postes.
TransporteInforma reportó alta congestión hacia el cruce de Avenida Matta/San Eugenio tras el cierre de tramo de San Eugenio hasta Irarrázaval por derribo de poste y corte de cables en Ñuñoa.
Por su parte, Enel comunicó un corte de energía en Avenida Grecia hasta Avenida Vicuña Mackenna. "Estaremos informando tiempos de normalización y avance de los trabajos", señaló.
PURANOTICIA