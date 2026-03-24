Bus RED derriba tres postes en Ñuñoa y provoca corte de luz y caos vial

Un bus del sistema RED derribó tres postes en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, y provocó un corte de luz acotado en el sector que está siendo solucionado por Enel.

El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en San Eugenio con Matta Oriente y generó una amplia congestión vehicular en la mañana.

De acuerdo a información preliminar, la máquina impactó contra un poste al realizar un viraje, el cual cayó y provocó por arastre la caída de otros dos postes.

TransporteInforma reportó alta congestión hacia el cruce de Avenida Matta/San Eugenio tras el cierre de tramo de San Eugenio hasta Irarrázaval por derribo de poste y corte de cables en Ñuñoa.

Por su parte, Enel comunicó un corte de energía en Avenida Grecia hasta Avenida Vicuña Mackenna. "Estaremos informando tiempos de normalización y avance de los trabajos", señaló.

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