Bus Red arrasa con paradero en el centro de Santiago dejando al menos a cuatro personas heridas

Un bus del sistema RED chocó contra un paradero en la comuna de Santiago, en la región Metropolitana.

Este hecho se registró en la Avenida Vicuña Mackenna con Argomedo y dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas, la conductora del vehículo mayor.

El accidente provocó la suspensión del tránsito en el corredor de buses de ese eje capitalino, según informó la plataforma TransporteInforma.

A la emergencia asistieron tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y una del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.

"Fuimos despachados a las 19:30 horas, aproximadamente, por un choque de alta energía de un microbús con un paradero", indicó Francisco Rojas, teniente primero de la Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Los heridos resultaron policontusos, pero ninguno con fracturas. Tres de ellos fueron trasladados por SAMU hasta un centro asistencial, mientras que el cuarto lesionados por sus propios familiares.

(Imagen: @fdo2000)

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