Bus del Sistema RED pierde el control y derriba semáforo y quiosco en Providencia

Un bus de la locomoción colectiva derribó un semáforo, un poste con cámaras de seguridad, estacionamientos para bicicletas y un quiosco, la mañana de este jueves, en la comuna de Providencia de la capital.

El accidente se registró en avenida Providencia con La Concepción, donde por causas que se investigan una máquina del Sistema RED perdió el control y arrasó con la infraestructura de la vereda sur. No hubo lesionados.

De acuerdo al relato del conductor, “venía solamente yo, me puse a toser tan fuerte, que incluso perdí un poco la visión. Al bajar la cabeza, me puse a toser, no podía recuperarme. Cuando vine a reaccionar, me pude abrir un poco a la calle”.

Personal municipal inició las reparaciones de la infraestructura y el despeje de escombros, mientras que la SIAT de Carabineros inició los peritajes para determinar responsabilidades en el accidente. El hecho originó congestión en el sector.

PURANOTICIA