Brutal homicidio: Falsos pasajeros apuñalan a conductor de aplicación en Puente Alto

Un brutal homicidio con arma blanca se registró la noche de este sábado en la comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana, donde el conductor de un vehículo de aplicación fue apuñalado en reiteradas ocasiones por dos falsos pasajeros que se dieron a la fuga sin robar el vehículo.

El crimen ocurrió en Gabriela con Ejército, donde los dos sujetos que habían abordado a la víctima intentaron robarle el vehículo, a lo cual opuso resistencia. Los delincuentes extrajeron armas blancas y lo apuñalaron en múltiples oportunidades para luego escapar del lugar.

La víctima descendió del vehículo ensangrentada, incluso dejó manchas en el móvil, y luego cayó al pavimento ya sin vida. El brutal hecho comenzó a ser investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó peritajes en el lugar.

Sobre lo ocurrido, el comisario Diego Díaz, de la BH Sur, señaló que "la víctima se trasladaba en un vehículo, al parecer sería un conductor de aplicación de transporte de pasajeros, habría sido abordado por al menos dos sujetos, los que al interior del vehículo lo habrían agredido para posteriormente darse a la fuga".

Añadió que "la víctima desciende del vehículo, camina unos metros y pierde la vida en la calle, su identidad se desconoce al parecer sería una persona extranjera, el laboratorio de criminalística se encuentra realizando diligencias para establecer su identidad".

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