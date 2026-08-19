Brutal homicidio en casa okupa de La Granja: hombre muere tras ser baleado y golpeado

La PDI investiga un brutal homicidio ocurrido al interior de una casa okupa en la comuna de La Granja, en la región Metropolitana, hecho que quedó al descubierto durante las últimas horas.

El crimen se registró en un inmueble ubicado en calle Los Vilos, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre de entre 40 y 50 años, quien residía en el lugar y cuya identidad aún no ha sido establecida.

Respecto de las lesiones que presentaba la víctima, el subcomisario Víctor Monje, de la Brigada de Homicidios de la PDI, informó que "presenta un impacto balístico en abdomen y lesiones contusas a nivel craneal".

El funcionario policial explicó además que el inmueble era utilizado como casa okupa y era habitado por varias personas, por lo que hasta el momento no existe un titular identificado del domicilio.

Añadió que "la vivienda es usada actualmente como casa okupa, donde residen varias personas, entre ellas la víctima, no tenemos en este momento una persona titular del domicilio"

En cuanto a las personas que se encontraban en el recinto al momento de los hechos, Monje indicó que al menos cinco residentes fueron identificados y serán citados a declarar ante la policía.

También indico que "Carabineros logró identificar al menos cinco personas que se encuentran prontas a prestar declaración con la policía, serían residentes de este recinto".

Respecto de la dinámica del homicidio, el subcomisario señaló que el autor habría ingresado por la puerta principal y se encontró con la víctima en uno de los pasillos del inmueble, lugar donde se produjo el ataque que terminó con su vida.

En cuanto a la dinámica del crimen, señaló que "el autor ingresa por la puerta principal y se encuentra con la víctima en el pasillo de distribución, donde se le causa la muerte a esta persona".

La Brigada de Homicidios de la PDI continúa realizando diligencias para establecer las circunstancias del crimen, identificar al responsable y determinar el móvil del homicidio.

PURANOTICIA