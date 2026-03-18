Brutal femicidio en Paine: hombre apuñala a su conviviente en la calle y huye

Una mujer de 25 años fue asesinada de una puñalada por su conviviente en la vía pública, hoy en la madrugada, en la comuna de Paine de la Región Metropolitana.

El crimen investigado como femicidio ocurrió a las 2 de la madrugada en calle Galvarino, donde el sujeto apuñaló a la mujer con quien tenía un hijo de 2 años.

Personal paramédico concurrió al lugar para socorrer a la víctima, quien falleció en el lugar, en tanto que el femicida se dio a la fuga.

Se trata de un sujeto de 46 años, con antecedentes penales, que ya había sido denunciado por la mujer por episodios de violencia intrafamiliar.

La pareja vivía en distintos domicilios, aunque ocasionalmente compartían el mismo techo, incluso en un ruco del sector.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el crimen será investigado por el OS9 de Carabineros y el Labocar.

El femicida prófugo está plenamente identificado y es buscado intensamente por la policía.

PURANOTICIA