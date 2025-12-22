Brutal crimen en Puente Alto: por rencillas previas, sujeto de 20 años mata de una puñalada por la espalda a otro de 23

Un hombre de 23 años fue asesinado de una puñalada mientras se encontraba en horas de la madrugada de este lunes 22 de diciembre una plaza de Puente Alto.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el crimen ocurrió a las 2:20 horas en la intersección de calles Limarí con Tocornal, donde la víctima estaba con otro sujeto.

Al lugar llegó un tercer individuo, que mantenía rencillas anteriores con los individuos, e intentó apuñalarlos, pero solo alcanzó a hacerlo con la víctima fatal.

El herido sufrió una puñalada en la espalda que le provocó la muerte en el mismo lugar, mientras que su acompañante resultó ileso.

Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga hacia paradero desconocido.

No obstante, Carabineros concurrió hasta un domicilio en calle Trincado, donde detuvo al imputado, un sujeto de 20 años, con antecedentes penales.

El hombre detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Puente Ato, que dejó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

