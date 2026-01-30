Brutal balacera en plaza de La Pintana deja dos muertos y dos heridos graves: desconocidos dispararon más de 30 veces

Dos fallecidos y dos personas gravemente heridas dejaron un ataque armado ocurrido en la comuna de La Pintana, luego que un grupo de sujetos baleara a estas cuatro personas en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas de la noche del jueves en una plaza ubicada en Pasaje 35 con calle F, cuando las víctimas, dos grupos de dos personas que no se conocían entre sí, se encontraban en la calle.

Según los antecedentes policiales, un vehículo con los agresores se acercó hasta el lugar y desde él comenzaron a efectuar múltiples disparos, más de 30 según el conteo preliminar, en contra de los afectados. Tras el ataque, los atacantes escaparon del lugar en dirección desconocida.

El fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rubén Salas, señaló que el hecho involucró a "cuatro víctimas, dos de ellas fallecieron, una tercera se encuentra con riesgo vital y la cuarta está lesionada de gravedad".

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizan diligencias en el lugar para recabar evidencia balística y esclarecer la dinámica del crimen, además de mantener la búsqueda de los responsables del ataque.

Hasta ahora, no se han informado detenciones ni se ha precisado un móvil claro detrás de la agresión ocurrida en La Pintana.

PURANOTICIA