Brote de influenza aviar en planta de Talagante obliga al sacrificio de 600 mil gallinas

Un complejo escenario sanitario enfrenta la industria avícola nacional tras la detección de un foco de influenza aviar en la planta de Agrícola Los Tilos, ubicada en la comuna de Talagante. Debido a este hallazgo, se determinó el sacrificio de 600.000 gallinas, cifra que equivale aproximadamente al 4% de la población total de aves ponedoras en Chile, la cual alcanza los 15 millones según la última encuesta de producción de huevos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La emergencia sanitaria obligó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a interrumpir la emisión de certificados para envíos al extranjero.

Desde el gremio ChileCarne informaron que se activaron de forma inmediata los planes de contingencia junto a la autoridad. Según explicaron, ante un positivo en planteles comerciales, el protocolo exige informar a la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) en un plazo de 24 horas, lo que conlleva la pérdida momentánea del estatus de país libre de la enfermedad y la autosuspensión de las exportaciones.

Pese a la gravedad del evento, Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne, aclaró que el brote se focaliza en un productor de huevos y no de carne. En ese sentido, el dirigente gremial proyectó que “si no se registran nuevos brotes, las exportaciones de carne de pollo debieran retomarse en los próximos días”. Domínguez destacó que existen convenios de zonificación con los principales destinos, lo que permite mantener el flujo comercial desde áreas no afectadas incluso ante focos localizados.

Actualmente, el 82% del valor de estas exportaciones se concentra en el mercado norteamericano, destacando países como Estados Unidos, México, Canadá y Puerto Rico. La relevancia del sector es crítica para la economía alimentaria: la carne de pollo representa el 48% de la producción cárnica nacional (748 mil toneladas) y es el segundo producto más exportado del rubro, generando retornos por US$ 440 millones de dólares, lo que representa un 34% del total de carnes enviadas al exterior.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, defendió la rigurosidad de las medidas adoptadas, señalando que la suspensión de envíos se mantendrá por el tiempo “que sea necesario”. Respecto al sacrificio masivo de las aves, el secretario de Estado admitió que es una determinación “dura”, pero enfatizó su necesidad para resguardar el futuro del sector: “si no lo hacemos, olvidémonos de la producción avícola nacional y de la posibilidad de acceder a los mercados mundiales”, sentenció.

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