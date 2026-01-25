Brigadistas argentinos llegan a Chile para apoyar combate de incendios forestales

Un equipo de brigadistas de Argentina llegó a Chile para apoyar en la emergencia por los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, sumándose a las labores de combate y contención que se desarrollan en distintas regiones.

El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, valoró “profundamente el apoyo solidario de los países amigos”, destacando que esta colaboración se integra al esfuerzo que ya realizan brigadas, técnicos y personal de emergencia desplegados en el territorio.

La delegación argentina está compuesta por 18 personas, incluyendo 15 brigadistas forestales y personal médico, conformando un equipo integral que permitirá reforzar tanto las operaciones de combate terrestre como la respuesta ante eventuales emergencias de salud asociadas al trabajo en terreno.

El contingente se moviliza en tres vehículos operativos y una ambulancia, y tras su arribo se incorporó de inmediato al dispositivo de respuesta coordinado por las autoridades chilenas en la Región del Ñuble, bajo el sistema de comando de incidentes vigente.

El apoyo tendrá una duración estimada de 12 días, periodo en el que el equipo trabajará en coordinación con los equipos nacionales y cumpliendo protocolos de seguridad. Además, Chile ha recibido cooperación desde otros países y organismos internacionales como México, Uruguay y la Unión Europea, fortaleciendo el despliegue para enfrentar la emergencia.

