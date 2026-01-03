Brandon Judd asegura que relaciones Chile-EE.UU. “seguirán bien” pese a tensiones

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó este sábado que las críticas del Presidente Gabriel Boric a la operación militar estadounidense en Venezuela no afectarán las relaciones bilaterales entre ambos países.

Judd señaló que no estaba al tanto de las declaraciones de Boric y destacó que es necesario revisar todos los comentarios antes de emitir un juicio. “Mantendremos las relaciones, todo va a estar bien”, subrayó el diplomático.

Respecto a la situación en Venezuela, el embajador reafirmó la posición de Donald Trump, recordando que Nicolás Maduro recibió múltiples oportunidades para salir del poder de manera pacífica. Además, descartó que la líder opositora Corina Machado pueda asumir el mando mientras no haya un proceso de transición formal.

El diplomático agregó que hasta el momento no ha sostenido conversaciones directas con Boric ni con representantes del Gobierno chileno, y que actualmente se encuentra coordinando acciones con Washington.

Finalmente, Judd destacó que la operación en Venezuela tendrá efectos positivos para América Latina y Chile, reduciendo la presión migratoria y beneficiando al pueblo chileno. “Va a aportar al pueblo chileno y será bueno para la región”, concluyó.

