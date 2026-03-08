Boric y Kast retoman el diálogo en La Moneda tras una semana de polémicas por el “cable chino”

Luego de una semana marcada por tensiones políticas y el término de las reuniones de coordinación entre el gobierno saliente y el entrante, este domingo se retomarán las conversaciones entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast.

Desde Presidencia confirmaron que el encuentro se realizará a las 11:30 horas este domingo en el Palacio de La Moneda, instancia que contará además con la presencia de medios de comunicación.

La reunión se produce tras la polémica generada por el denominado proyecto del “cable chino”, situación que provocó la suspensión de los encuentros entre ambos equipos durante los últimos días.

De acuerdo a información conocida por T13, fue el propio mandatario saliente quien, a través de sus asesores, solicitó retomar el diálogo con el próximo jefe de Estado.

En la antesala del encuentro, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la reanudación de las conversaciones y destacó la importancia de mantener canales de diálogo entre las autoridades.

“Las conversaciones fueron suspendidas por el nuevo gobierno, pero tenemos las puertas abiertas. La democracia es de todos y tenemos que cuidarla. La voluntad al diálogo es explícita”, señaló el secretario de Estado.

De esta manera, Boric y Kast volverán a encontrarse en una jornada simbólica, en pleno 8M, con el objetivo de retomar las coordinaciones institucionales entre el gobierno saliente y la administración que asumirá próximamente.

